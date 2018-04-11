En iyiler İstanbul’da buluşacak

Dünyanın en iyi 6 espor takımı, BLAST Pro Series'in ikonik kupasını ve 250.000 USD'lik ödül havuzunu paylaşmak için İstanbul’da bir araya geliyor.

Espor tutkunlarına unutulmaz bir gün yaşatacak olan ve Türk takımı Space Soldiers’ın da mücadele edeceği etkinliğin biletleri 2 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak.



Türkiye’nin elektronik sporlar tarihinde ilk kez, dünyanın en büyük takımları, uluslararası bir organizasyon olan BLAST Pro Series ile İstanbul’a geliyor ve Türk CS: GO severleri bu yepyeni, enerji dolu turnuvanın heyecanına ortak ediyor.



Tamamı kapalı olan arenada, dijital bir rekabet ortamına dönüştürülen bir sahnede: A şeklinde hazırlanacak podyum üzerinde, 6 takım, aynı anda dev ekranda, yüzlerce hareket eden ışığın içinde, birbirinden ünlü isimlerin seslendirmeleriyle mücadele edecek. Daha önce hiç yaşanmayan bu canlı deneyim, Türkiye'de ilk defa olarak sunulacak ve e-sporun en büyük yıldızları sahnede olacak.



Dünyanın en iyi 6 espor takımı karşılaşacak

Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda düzenlenecek olan BLAST Pro Series’de dünyanın en iyi espor takımlarıyla birlikte Türkiye’nin gururu Space Soldiers da yer alacak. Turnuvaya katılacak olan espor takımları: SK Gaming (dünyanın en ünlü Brezilyalı e-spor takımı), FaZe Clan (Major finalistleri ve dünya sıralamasının 1.si), Space Soldiers (WESG Dünya İkincisi, Türk Yıldızlar), Astralis (Major 2017'nin Şampiyonları), Efsanevi Ninjas in Pyjamas ve 2018 Major'un şampiyonu Cloud9 (Türk asıllı oyuncu Tarık ile birlikte)



Finn "Karrigan" Andersen, dünyanın 1 numaralı takımı FaZe Clan'ın kaptanı da İstanbul'da sahnede olacak ve Kopenhag’da düzenlenen ilk BLAST Pro Series’den sonra bir kez daha BLAST Pro Series'de yer almak için gün sayıyor; "BLAST Pro Series, içinde yer aldığım en ilgi çekici organizasyon diyebilirim. Aksiyon dolu, dünya çapında bir eğlence, kupa kalktığında konfeti fırtınasına dönüşüyor. Kopenhag'daki turnuvaya katıldığımızda, turnuva ve maç düzeni tüm seyircileri çok heyecanlandırmıştı. Çok çılgın bir atmosfer hazırlanmıştı ve oyuncu değil de oyunun bir fanı olarak bakacak olursam, BLAST Pro Series her zaman favori etkinliklerden biridir benim için. Gerçekten çok istekliyim ve gerçekten Altın A şeklindeki o BLAST Pro Series kupasını İstanbul'da havaya kaldırmak istiyorum."

Tarık Çelik Türkiye'de, anavatanında böylesi büyük bir turnuvada yer almaktan dolayı çok heyecanlı: "Takım arkadaşlarımı İstanbul'a getirdiğim için çok heyecanlıyım. Onlara şehri gezdireceğim ve oradaki inanılmaz insanlarla tanıştıracağım. Major'u kazanmanın hayatımdaki en büyük olaylardan biri olduğunu söyleyebilirim ama ailemin doğduğu topraklarda, BLAST Pro Series gibi bir organizasyonda yer almak apayrı... Bu muhteşem bir deneyim olacak ve hayranlarımızı gururlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha önce BLAST Pro Series’de yer almamıştık, ama gördüklerim ve duyduklarım, bu organizasyonun CS: GO'nun Formula 1'i olduğunu hissettiriyor ve sahnede yer almak için sabırsızlanıyoruz."

Bilet Satışları 2 Nisan'da Başlıyor!

BLAST Pro Series 22 - 23 Haziran tarihlerinde, önce grup maçları olarak başlayacak ve finaller Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda, 24 Haziran Pazar günü oynanacak. 24 Haziran'da yapılacak finaller için biletler, www.mobilet.com adresinde, 2 Nisan saat 13:00’ten itibaren satışa sunulacak.

Organizasyonun kapıları öğlen 12.00'da açılacak ve bitiş akşam 22:00 civarında olacak. Biletler, fanzone için tüm gün geçerli girişi sağlayacak. Organizasyonla ilgili bilgiler, program ve içeride yer alacak aktiviteler, önümüzdeki haftalarda duyurulacak.

Bettina Kuperman, BLAST Pro Series İstanbul Etkinlik Direktörü: "BLAST Pro Series Kopenhag biletleri birkaç haftada tükenmişti. 12.000 hayranla birlikte Danimarka'nın asil ailesinden üyeler, Ekonomi Bakanı ve Greater Copenhagen başkanı etkinlikte yer alarak, heyecanı birlikte yaşadılar. Türkiye'de 30 milyona yakın bir oyuncu topluluğu olduğunu düşünüyoruz ve Counter Strike 3 milyon aktif üyesiyle en çok oynanan oyunlardan biri. Böylesi büyük bir organizasyonu Türkiye'de yer alan e-spor hayranlarına ve güzel şehrimize getirdiğimiz için çok mutluyuz."

BLAST Pro Series ile ilgili bilgiler

BLAST Pro Series, e-spor sahnesine yeni çıkan ama en çok ilgiyi toplayan organizasyondur. Bu yepyeni formatta, dünyanın en iyi 6 Counter Strike takımı bir araya gelerek canlı olarak sahnede karşılaşıyor, kapalı arenada binler, ekranları başında milyonlar bu heyecana ortak oluyor.

BLAST Pro Series, ilk kez 2017 yılında Kopenhag'da gerçekleştirildi ve bundan sonraki süreçte dünyanın büyük şehirlerine de gidecek. İstanbul turnuvanın ilk uluslararası ev sahibi olacak.

Organizasyon, global TV üzerinden yayınlandı ve 275 milyon haneye girmeyi başardı. Kopenhag'da yapılan ilk organizasyon, Danimarka’nın ulusal kanalı DR3'te yayınlandı ve tüm yayın rekorlarını kırarak, Olimpiyat Oyunları, X oyunları ve Eurovision'dan daha fazla izlenme oranlarına sahip oldu.

2,5 milyonu Twitch'te olmak üzere toplamda 5 milyonun üzerinde seyirci ve 60 milyonu aşan sosyal medya erişimi ile BLAST Pro Series, en ilgi çeken yeni uluslararası e-spor turnuvasıdır.

Etkinlik, mümkün olan en iyi canlı deneyimi yaşatmak ve yaşamak amacıyla oluşturuldu. Sıkıcı uzun molalar, karmaşık oyun dili ve belirsiz zamanlamaların bu turnuvada yeri yok. BLAST Pro Series, kompakt, hızlı ve iyi organize edilmiş bir turnuva. Seyircilerin, uluslararası Counter-Strike idollerini hızlı, tempolu ve ilgi çekici bir formatta birbirlerine karşı oynadıklarını görecekleri aksiyon dolu bir organizasyondur. Bonus şov maçları ve heyecan verici arena eğlenceleri hem çekirdek hem de yeni e-spor hayranları için unutulmaz bir deneyim sağlayacak.