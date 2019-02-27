En iyi teknik direktörler açıklandı! Fatih Terim...
Club World Ranking web sitesinin günlük olarak güncellediği en iyi 100 teknik direktör sıralamasında Türkiye'den sadece bir isim yer aldı.
Club World Ranking'in güncel sıralamasına göre en iyi 100 teknik direktör...
Listede ilk sırada River Plate'in teknik direktörü Marcelo Daniel Gallardo yer aldı. İkinci sırada Barcelona'nın başındaki Ernesto Valverde yer alıyor. Üçüncü sırada Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone var.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri 4. sırada. Beşinci sırada ise Gremio'nun teknik direktörü Renato Gaucho var. Liverpool menajeri Jürgen Klopp 6. sırada yer alıyor.
Cruzeiro'nun başındaki isim olan Mano Menezes ise 7. sırada. Racing Club'ın teknik direktörü Eduardo German Coudet 8. sırada. Sevilla'nın Teknik Direktörü Pablo Machin ise listede 9. sırada yer alıyor.
İngiltere'de Lig Kupası'nı kazanan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola 10. sırada yer aldı.
Listedeki tek Türk isim Fatih Terim
100 kişilik listede Türkiye'den ise tek bir isim var. O da 90. sırada yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim!
Terim 1-0 kazandıkları Akhisarspor maçının ardından bu açıklamayı yapmıştı...
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle