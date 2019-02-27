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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
27.02.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

En iyi teknik direktörler açıklandı! Fatih Terim...

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En iyi teknik direktörler açıklandı! Fatih Terim...

Club World Ranking web sitesinin günlük olarak güncellediği en iyi 100 teknik direktör sıralamasında Türkiye'den sadece bir isim yer aldı.

Club World Ranking'in güncel sıralamasına göre en iyi 100 teknik direktör...

Listede ilk sırada River Plate'in teknik direktörü Marcelo Daniel Gallardo yer aldı. İkinci sırada Barcelona'nın başındaki Ernesto Valverde yer alıyor. Üçüncü sırada Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone var.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri 4. sırada. Beşinci sırada ise Gremio'nun teknik direktörü Renato Gaucho var. Liverpool menajeri Jürgen Klopp 6. sırada yer alıyor.

Cruzeiro'nun başındaki isim olan Mano Menezes ise 7. sırada. Racing Club'ın teknik direktörü Eduardo German Coudet 8. sırada. Sevilla'nın Teknik Direktörü Pablo Machin ise listede 9. sırada yer alıyor.

İngiltere'de Lig Kupası'nı kazanan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola 10. sırada yer aldı.

Listedeki tek Türk isim Fatih Terim

100 kişilik listede Türkiye'den ise tek bir isim var. O da 90. sırada yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim!

Terim 1-0 kazandıkları Akhisarspor maçının ardından bu açıklamayı yapmıştı...

Terim, Akhisar maçı sonrası konuştuGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son dakika golüyle güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
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