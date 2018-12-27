En istikrarlısı Sadık, en golcüsü Aleksic!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEn istikrarlısı Sadık, en golcüsü Aleksic!
GeriFutbol En istikrarlısı Sadık, en golcüsü Aleksic!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
27.12.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

En istikrarlısı Sadık, en golcüsü Aleksic!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En istikrarlısı Sadık, en golcüsü Aleksic!

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ligde başarılı performans sergileyen Yeni Malatyaspor, 17 haftalık periyodu 29 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.

Toplam 22 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde, tüm maçlarda forma giyen isim olmadı.

Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Sadık Çiftpınar, 16 müsabakada 1.422 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

Sadık Çiftpınar'ı 1.312 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, 1.269 dakikayla da Faslı sağ bek Issam Chebake ve Adem Büyük takip etti.

- En golcü Aleksic

Evkur Yeni Malatyaspor'un 2018-2019 sezonunun ilk yarısında kaydettiği 26 golün 6'sına Danijel Aleksic imza attı.

İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'den transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla dikkati çeken 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, ilk yarıdaki en skorer ismi oldu.

Sarı-siyahlılarda Aleksic'in ardından dörder golle Guilherme ve Khalid Boutaib geldi. Adem Büyük, Mitchell Donald ve Eren Tozlu üçer, Mina 2, Ömer Şişmanoğlu ise 1 gol kaydetti.

- En hırçını Guilherme

Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk yarıdaki en hırçın futbolcusu Guilherme olarak ön plana çıktı.

Takımının iyi performansında etkili olan 27 yaşındaki futbolcu, 1 kırmızı, 4 sarı kart gördü. Bu oyuncuyu, 1 kırmızı, 2 sarı kartla Issam Chebake ile 1 kırmızı, 1 sarı kartla Sadık Çiftpınar takip etti.

Toplam 39 sarı kartı bulunan sarı-siyahlı ekipte; Boutaib, Aleksic, Mina ve Donald dörder, Adem Büyük, Murat Yıldırım ve kaleci Farnolle üçer, Eren Tozlu 2, Erkan Kaş, Rahman Buğra Çağıran, Ahmet Ildız, Sulley Muniru ve Ömer Şişmanoğlu birer sarı kart gördü.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 473Anderlecht - Waasland Beveren
    3
    2,5Üst
    1,35
    13567kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

En istikrarlısı Sadık, en golcüsü Aleksic!

Erzurumspor'da gol yükünü defans ve orta saha çekti!

Akhisarspor'da 3 yolcu

Salah'tan Liverpool'a İsrail resti! 'O gelirse yokum...'