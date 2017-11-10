En hırçın Beşiktaş! Kırmızı...

Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre, ligde en fazla kırmızı kart gören takım Beşiktaş olurken, kırmızı kart çıkmayan tek takım ise Başakşehir oldu. Ayrıca hafta başına ortalama 41,8 sarı kart ve 3,4 de kırmızı kart çıktığı tespit edildi.

En fazla kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu…

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken hakemler, 38 kez çıkardığı kırmızı kartlarının 5 tanesini Beşiktaşlı futbolculara gösterdi. Kara Kartallar ayrıca 27 kez de sarı kart gördü. Siyah Beyazlı takımı 4'er kırmızı kart ile Fenerbahçe ve Gençlerbirliği takip ederken, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor’da 3’er kırmızı kartla ligin hırçın takımları arasında yer aldılar.

2. ve 5. haftada kırmızı kart çıkmadı…

Bu sezon Süper Ligde sadece iki haftada kırmızı kart çıkmazken, ligin 2. ve 5. haftalarında hiçbir takım kırmızı kart görmedi. En fazla kırmızı kart çıkan hafta ise 7 kırmızı ile 6. haftada yaşandı. Söz konusu hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta 3’ü Beşiktaş’a ikisi ise Fenerbahçe’ye olmak üzere toplam 5 kırmızı kart çıkmıştı.

Sarı Kartlarda başı Trabzonspor çekti …

Süper ligde 460 sarı kartın gösterildiği 11 hafta sonunda en fazla sarı kart gören takım 33 sarı ile Trabzonspor olurken, Bordo Mavililerin maç başına 3 sarı kart ortalaması ile oynadığı belirlendi. Gençlerbirliği ve Kasımpaşa takımları 32’şer sarı kart görürken, Karabükspor 31 sarı, Fenerbahçe ve Antalyaspor ise 30’ar sarı kart görerek bu alanda üst sırada yer aldılar.

Başakşehir hiç kırmızı kart görmedi…

Süper Ligin başarılı ekiplerinden olan Başakşehir takımında 11 hafta sonunda kırmızı kart gören futbolcu olmazken hakemler Başakşehirli oyunculara sadece 25 sarı kart çıkardı. Böylece Turuncu Lacivertli takım ligin şuana kadar en centilmen takımı ünvanını almış oldu. (Fanatik)