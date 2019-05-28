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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.05.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

En golcüsü Yasin, en istikrarlısı Beto! Göztepe'nin "en"leri...

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En golcüsü Yasin, en istikrarlısı Beto! Göztepe'nin "en"leri...

Spor Toto Süper Lig'de son haftada lige tutunan Göztepe'de en fazla forma giyen isim 33 maçta 2 bin 965 dakika sahada kalan kaleci Beto oldu.

Geçen yıl tekrar Süper Lig'e dönen Göztepe, bu sezona Bayram Bektaş yönetiminde başladıktan sonra Kemal Özdeş ve son olarak Tamer Tuna idaresinde sezonu tamamladı. İstediği sonuçları alamayan ve alt sıralardan uzaklaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki performansıyla lige tutundu.

Sezonu 38 puanla ve 15. sırada kapatan Göztepe'de bu sezon 26 futbolcu şans buldu. Bu isimlerden kaleci Beto 33 maçta 2 bin 965 dakika sahada kalarak en uzun süre forma giyen isim oldu. Beto'yu 2 bin 880 dakika ile Titi, 2 bin 634 dakika ile Andre Castro ve 2 bin 398 dakika ile Wallace Reis izledi.

Sarı-kırmızılı ekipte en az süre alan isimler de Hakan Çinemre, Yalçın Kayan, Samed Ali Kaya ve yedek kaleci Göktuğ Bakırbaş oldu.

- En golcü Yasin Öztekin

Bu sezon 5'i üst üste olmak üzere toplam 15 maçta gol sevinci yaşayamayan Göztepe'de 8 gole ulaşan Yasin Öztekin, en golcü isim olarak dikkati çekti.

Yasin Öztekin'i 7 golle Deniz Kadah, 5 golle Cameron Jerome, üçer golle Halil Akbunar ile Alpaslan Öztürk, iki golle Serdar Gürler ve birer golle Andre Castro, Wallace Reis, Celso Borges, Andre Poko, Yoan Gouffran, Axel Ngando ve Nabil Ghilas izledi.

Göztepe adına Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile Kayserispor'dan Deniz Türüç kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

- Toplam 7 kırmızı kart

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Kadu'nun 2 kez kırmızı kart gördüğü Göztepe'de Cameron Jerome, Serdar Gürler, Andre Castro, Wallace Reis ve Andre Poko da birer kez takımlarını eksik bıraktı.

Toplam 64 kez sarı kart gösterilen İzmir temsilcisinde Titi 8 sarı kart gördü. Göztepe'de Wallace Reis, Andre Poko, Yasin Öztekin ve Alpaslan Öztürk 7'şer, Lamine Gassama 6, Celso Borges 4, Andre Castro, Beto, Berkan Emir ve
Tayfur Bingöl 3'er, Adama Traore 2, Cameron Jerome, Deniz Kadah, Halil Akbunar
ile Lumor Agbenyenu birer kez sarı kartla cezalandırıldı. 

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En golcüsü Yasin, en istikrarlısı Beto Göztepenin enleri...

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