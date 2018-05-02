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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
02.05.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

En fazla seyredilen 4 takımdan biri Fenerbahçe Doğuş!

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En fazla seyredilen 4 takımdan biri Fenerbahçe Doğuş!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde adını bir kez daha Dörtlü Final'e yazdıran Fenerbahçe Doğuş, sezonunda evinde en fazla seyredilen 4 takımından biri oldu.

Avrupa Ligi'nde 4. kez üst üste Dörtlü Final oynamaya hazırlanan sarı-lacivertli ekibin taraftarının desteği, yine dikkati çekti.

Sahasında bu sezon yaptığı 17 maçın birçoğunu kapalı gişe oynayan Fenerbahçe Doğuş, 16 takımlı ligde en fazla izlenen 4. ekip olmayı başardı.
Avrupa Ligi'nin verilerinden derlenen bilgilere göre, Fenerbahçe Doğuş, yaklaşık 13 bin kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ortalama 10 bin 806 taraftara oynadı.

Ataşehir'deki salonda Avrupa Ligi'nde, sarı-lacivertlileri toplam 183 bin 702 biletli taraftar izledi. Söz konusu 17 maçın 16'sını ise sarı-lacivertli takımı desteklemek için 10 bini aşkın seyirci tribünde yer aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon en fazla play-off çeyrek final serisinde oynanan Baskonia maçına ilgi gösterdi. Fenerbahçe Doğuş, serinin ikinci maçında 95-89 yendiği İspanyol rakibini, 12 bin 987 taraftarın önünde konuk etti.
Fenerbahçeli taraftarların en az ilgi gösterdiği maç ise Alman temsilcisi Brose Baskets'le oynanan karşılaşma oldu. Sadece bu maçta 10 bin seyircinin altına düşen sarı-lacivertlileri, 9 bin 812 taraftar izledi.

ZİRVEDE ZALGİRİS VAR

Tarihi bir sezon geçirerek adını Dörtlü Final'e yazdıran Zalgiris'in başarısında başrolü taraftarı oynadı.
Litvanya temsilcisi, sezonun salona en fazla seyirci çeken ekibi oldu.

Maçlarını Zalgirio Arena'da oynayan Zalgiris, sahasında oynadığı 17 müsabakayı toplam 230 bin 608 taraftar izledi. Basketbolun çok sevildiği ülkede, yaklaşık 15 bin kapasiteli Zalgirio Arena'da bu sezon ortalama 13 bin 565 taraftar takımını destekledi.

Zalgiris'i, Yunan temsilcisi ekibi Panathinaikos Superfoods takip etti. Yunan ekibi iç sahada ortalama 13 bin 5 seyirci sayısıyla 2. sırada yer buldu.
Zalgiris ve Panathinaikos Superfoods'un ardından en fazla izlenen ekip ise 11 bin 348 ortalamayla İspanyol temsilcisi Baskonia oldu.
Öte yandan geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Baskonia, Zalgiris, Panathinaikos Superfoods, Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX ve Real Madrid, 10 binin üzerinde seyirci ortalaması tutturdu.

EN AZ ANADOLU EFES İZLENDİ

Avrupa Ligi'nde 16 takım arasında taraftarından en az ilgiyi Anadolu Efes gördü.
Anadolu Efes'i, bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçta ortalama sadece 3 bin 900 taraftar izledi.

EN FAZLA TARAFTAR PANATHİNAİKOS-REAL MADRİD MAÇINDA

Play-off çeyrek final ikinci maçında oynanan Panathinaikos Superfoods-Real Madrid karşılaşması, bu sezonun en fazla izlenen müsabakası olarak ön plana çıktı.

Atina'da Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 18 bin 243 basketbolsever izledi.

EN AZ İLGİ ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇINA

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında İstanbul'da oynanan maç, sezonun en az ilgi gösterilen karşılaşması olarak kayıtlara geçti.
Normal sezonun 29. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sadece bin 920 takip etti.

NORMAL SEZONU 2 MİLYON 200 BİN TARAFTAR İZLEDİ

Lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde normal sezon ve play-off'ları 2 milyon 200 bin 391 biletli taraftar seyretti.
Normal sezon ve play-off'ta oynanan 256 maçta, ortalama 8 bin 201 seyirci bulundu.

TARAFTAR SAYILARI

THY Avrupa Ligi'nden takımların iç saha maçlarındaki taraftar sayıları şöyle:
Takım Toplam seyircisi sayısı Ortalama seyirci sayısı
1- Zalgiris 230 bin 608 (17 maç) 13 bin 565
2- Panathinaikos Superfoods 221 bin 085 (17 maç) 13 bin 5
3- Baskonia 192 bin 919 (17 maç) 11 bin 348
4- Fenerbahçe Doğuş 183 bin 702 (17 maç) 10 bin 806
5- Maccabi FOX 160 bin 968 (15 maç) 10 bin 731
6- Real Madrid 170 bin 516 (17 maç) 10 bin 30
7- Olympiakos 151 bin 516 (17 maç) 8 bin 912
8- CSKA Moskova 132 bin 564 (17 maç) 7 bin 798
9- EA7 Emporio Armani 112 bin 84 (15 maç) 7 bin 472
10- Unicaja Malaga 109 bin 440 (15 maç) 7 bin 296
11- Valencia 101 bin 298 (15 maç) 6 bin 753
12- Kızılyıldız MTS 94 bin 151 (15 maç) 6 bin 277
13- Brose Baskets 92 bin 867 (15 maç) 6 bin 191
14- Khimki 102 bin 367 (17 maç) 6 bin 21
15- Barcelona Lassa 85 bin 811 (15 maç) 5 bin 721
16- Anadolu Efes 58 bin 495 (15 maç) 3 bin 900

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