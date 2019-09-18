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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.09.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

En fazla kupayı Reyes kazandı, bir sezonda en çok golü Falcao attı!

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Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan isim, bu yıl trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol Jose Antonio Reyes oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ise bir sezonda en çok gol atan oyuncular listesinde ilk sırada yer aldı.

Bu yıl trafik kazasında 36 yaşındayken hayatını kaybeden Reyes, Atletico Madrid ile 2010 ve 2012, Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere kupada 5 kez mutlu sona ulaştı.

İspanyol Vitolo, Fransız Kevin Gameiro ve Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto kupa sevincini üçer kez yaşadı.

Vitolo ile Gameiro 2014, 2015 ve 2016'da Sevilla, 2018'de Atletico Madrid formalarıyla kupayı kaldırdı. Beto ise 2011'de Porto, 2014, 2015 ve 2016'da Sevilla'da kupaya uzandı.

- En golcüsü Larsson

UEFA Avrupa Ligi'nin en golcüsü İsveçli Henrik Larsson oldu.

"Kupa 2"de Feyenoord, Celtic ve Helsingborgs takımlarıyla çıktığı maçlarda eleme karşılaşmaları dahil 40 kez rakip fileleri havalandıran Larsson, kupa tarihinin en çok gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

İsveçli eski futbolcuyu, 34 golle Hollandalı Klaas Jan Huntelaar ve 31'er golle Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao ile İspanyol Aritz Aduriz izledi.

- En çok forma giyen oyuncu Bergomi

UEFA Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu, İtalyanların unutulmaz ismi Giuseppe Bergomi oldu.

Bergomi, Inter formasıyla 96 UEFA Kupası maçına çıktı. Frank Rost, Werder Bremen, Schalke 04 ve Hamburg formalarıyla 90 maçla ikinci, Yunan forvet Dimitris Salpingidis ise PAOK ve Panathinakos formalarıyla 76 maçla üçüncü sırada yer aldı.

- İlk gol Güney Afrikalı futbolcudan

Uluslararası Fuar Şehirleri Kupası adı altında 1955'te başlayan organizasyonun ilk maçı, 4 Haziran 1955'te İsviçre'de Charlton ile Basel arasında oynandı.

Charlton'ın 5-0 kazandığı bu maçta kupanın ilk golünü de İngiliz takımının Güney Afrikalı oyuncusu Eddie Firmani attı.

Turnuvanın ilk hat-trick'ini Arsenal'ın forveti Cliff Holton yaptı. 1971'de UEFA Kupası adı altında düzenlenen ilk kupayı İngiltere takımı Tottenham müzesine götürdü.

Başlangıçta iki ayaklı finallerle oynanan kupada, 1998'den itibaren tarafsız sahada yapılan tek maçlı finallere dönüldü. Paris'teki Parc des Princes'te Inter ve Lazio arasında oynanan bu finali Inter takımı 3-0 kazandı.

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- Bir sezonda en çok gol atan Falcao

Galatasaray'da forma giyen Falcao, 2010-2011 sezonunda Porto'da attığı 17 golle, UEFA Kupası tarihinde bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular listesinde ilk sırada yer aldı.

Kolombiyalı futbolcu Falcao, söz konusu sezonda oynadığı 14 maçta fileleri 17 kez havalandırıp büyük bir başarıya imza attı.

Alman Jürgen Klinsmann ise 1995-1996 sezonu finalinde, Fransa'nın Bordeaux takımını toplamda 5-1'lik averajla yenerek şampiyon olan Bayern Münih'in, o sezon attığı 32 golün 15'ini kaydetti.

Ipswich Town'ın santrforu John Wark, 1980-1981 sezonunda kupayı kazanan takımı adına, Geertruida Maria Geels ise 1975-1976 sezonunda Ajax formasıyla 14'er gol atarak bir sezonda en çok gol atan üçüncü oyuncular olarak dikkati çekti.

- 5 gol birden atan futbolcular

2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adını alan organizasyonda bir maçta 5 gol birden atan 5 futbolcu yer alıyor.

Eintracht Braunschweig, 1971-1972 sezonunda Glentoran'ı 6-1 yenerken, Ludwig Bründl 5 gol birden atarak tarihe geçti.

Daha sonra 1976'da Derby County'nin Finn Harps'ı 12-0 yendiği maçta Kevin Hector, 1984-1985 sezonunda Lüksemburg'un Red Boys Differdange takımına Ajax'tan Marco van Basten, 1992'de Valencia önünde Napoli adına Uruguaylı Daniel Fonseca ve 2016'da Genk karşısında Athletic Bilbao formasıyla Aritz Aduriz 5 gol atarak rekora ortak oldu.

En fazla kupayı Reyes kazandı, bir sezonda en çok golü Falcao attı


- 14-0'lık rekor

UEFA Kupası'nın en farklı galibiyetini Hollanda'nın Ajax takımı, Lüksemburg'un Red Boys Differdange ekibini 14-0 yenerek elde etti.

1984-1985 sezonundaki eşleşmenin Lüksemburg'da oynanan ilk karşılaşması ise 0-0 sona ermişti.

- İki maçta toplam 21 gol

Bir başka Hollanda takımı Feyenoord ise kupada bir eşleşmede en çok gol atan ekip olarak rekor kırdı.

Feyenoord, 1972-1973 sezonunda Lüksemburg takımı Rumelange ile yaptığı iki maçta 21 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Hollanda ekibi, ilk maçı 9-0, rövanşı da 12-0 kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı.

- Kupa istatistikleri

"Kupa 2"nin 1971'den bu yana dikkati çeken istatistikleri şöyle:

- En çok kazanan kulüpler:
Sevilla 5 kez (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)
Inter 3 kez (1990/91, 1993/94, 1997/98)
Juventus 3 kez (1976/77, 1989/90, 1992/93)
Liverpool 3 kez (1972/73, 1975/76, 2000/01)
Atletico Madrid 3 kez (2009/10, 2011/12, 2017/18)

- En çok kazanan futbolcular:
Jose Antonio Reyes 5 kez (Atletico Madrid-2009-10, 2011-12, Sevilla-2013/14, 2014/15, 2015/16)
Beto - 3 kez (Porto-2010/11, Sevilla-2013/14, 2014/15, 2015/16)
Kevin Gameiro, Vitolo - 3 kez (Sevilla-2013/14, 2014/15, 2015/16, Atletico Madrid-2017/18)

- En çok kazanan teknik direktörler:
Giovanni Trapattoni - 3 kez (Juventus 1976/77, 1992/93, Inter 1990/91)
Unai Emery - 3 kez (Sevilla 2013/14, 2014/15, 2015/16)
Juande Ramos - 2 kez (Sevilla 2005/06, 2006/07)
Luis Molowny - 2 kez (Real Madrid 1984/85, 1985/86)
Jose Mourinho - 2 kez (Porto 2002/03, Manchester United 2016/17)
Rafael Benitez - 2 kez (Valencia 2003/04, Chelsea 2012/13)
Diego Simeone - 2 kez (Atletico Madrid 2011/12, 2017/18)

- En çok kazanan ülkeler:
İspanya 11, İtalya 9, İngiltere 9, Almanya 6, Hollanda 4, Portekiz 2, İsveç 2, Rusya 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1.

- En çok forma giyen oyuncular:
Giuseppe Bergomi (Inter): 96
Frank Rost (Werder Bremen, Schalke 04, Hamburg): 90
Dimitris Salpingidis (PAOK, Panathinaikos): 76

- En çok gol atan oyuncular:
Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Helsingborgs): 40
Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04): 34
Falcao (Porto, Atletico Madrid): 31
Aritz Aduriz (Athletic Bilbao): 31

- Bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular:
Falcao (Porto 2010/11): 17
Jürgen Klinsmann (Bayern Münih, 1995/96): 15
Geertruida Maria Geels (1975/76): 14
John Wark (Ipswich Town, 1981/82): 14 

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En fazla kupayı Reyes kazandı, bir sezonda en çok golü Falcao attı

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