En çok transferi Ali Koç yaptı!

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - 1.5 yılı aşkın süredir başkanlık koltuğunda oturan Koç, aynı dönemde Galatasaray ve Beşiktaş’tan sayıca daha fazla futbolcu transfer etti. Şimdi gelelim araştırmamızın detaylarına...

Fenerbahçe 30'un 9'unu gönderdi

14’Ü BU SEZON GELDİ

Görev süresinde toplam 30 oyuncuyla anlaşma yapan Koç, bunların 16’sını 2018-19 sezonunda, 14’ünü bu sezon gerçekleştirdi.

8’i BUGÜN TAKIMDA YOK

Geçen sezon alınan 16 futbolcunun 8’i bugün itibariyle takımda yok. Kiralık gelen Slimani, Reyes, Ayew, Benzia geri gönderildi. Yasir satıldı, Berke, Barış, Frey kiralık verildi.

SADECE ALLAHYAR

Bu sezon transfer edilen 13 oyuncudan 12’si kadroda tutulurken, Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor’a kiralandı.

6’SI KiRALIK ALINDI

30 futbolcunun 8’ini bedelsiz alan Fenerbahçe, 16’sı için toplam 32 milyon 650 bin Euro bonservis parası ödedi. 6 oyuncu ise kiralık geldi. Kiralanan futbolcuların maliyetleri açıklanmadı.

G.Saray 28'in 10'unu bedelsiz aldı

28’İN 12’Sİ GEÇEN SEZON

Galatasaray aynı periyotta 28 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu oyuncuların 12’si geçen sezon, 16’sı bu sezon alındı.

4’Ü GİTTİ, 4’Ü YOLDA

28 transferden Babel ve Diagne kiralandı. Aynı şekilde gelen Mitroglou ve Semih geri verildi. Halen kadroda olan Mariano, Nagatomo, Emre Mor ve Nzonzi de gönderilecek.

9’U KİRALIK GETİRİLDİ

28 oyuncunun 9’u kiralık geldi, 10’u bedelsiz alındı, 6’sına bonservis ödendi. Açıklanan kira ve bonservis bedelleri 38.3 milyon Euro. TÜRKiYE’NiN EN PAHALISI · Bonservis ve kiralama bedellerine en çok para harcayan kulüp olan Galatasaray, Türkiye’nin en pahalı futbolcusuna da sahip. Sarı kırmızılılar Falcao’ya yılda net 5 milyon Euro ödüyor.

76 futbolcuya 91.11 milyon Euro

18 FUTBOLCU ALINDI

Beşiktaş, hem sayıca hem de maliyet açısından en az transfer yapan kulüp. Siyah beyazlılar 7’si bu sezon olmak üzere 18 futbolcuyla anlaşma yaptı.

16’SI HALEN KADRODA

18 oyuncunun 16’sı halen kadroda bulunuyor. Geçen sezon kiralık gelen Kagawa geri gönderildi. Bonservisiyle alınan Mirin ise kiralık verildi.

SADECE 2 BEDELSİZ

11 futbolcu için bonservis bedeli ödendi, 2’si bedelsiz geldi, 5 oyuncu ise kiralık olarak transfer edildi. Açıklanan bonservis ve kira bedelleri toplam 26.16 milyon Euro’ya ulaştı.

TOPLAM 76 TRANSFER

3 büyükler son 1.5 yıllık süreçte toplam 76 transfer yaptı. Kulüplerin açıkladığı bonservis ve kira bedellerinin toplamı 97.11 milyon Euro’ya ulaştı.





