En çok hangi takım kazandı? İşte Eko Lig raporu...

Dünyada futbol ekonomisi git gide büyürken ülkemizde de futbol pastası büyüyor. Eko Lig Raporu'nda ticari gelirler, naklen yayın gelirleri ve Avrupa kupalarında elde edilen gelirler başlıklarıyla ortaya konan verilerde 3 büyük kulübün geçtiğimiz sezon 1 milyar 305 milyon TL'yi kasasına koyduğu görülüyor.

Sponsorluk, reklam, isim hakkı, ürün satışları ve maç günü gelirlerinden oluşan gelir listesinde son 2 sezonda Fenerbahçe üstünlüğü göze çarparken Sarı-lacivertlilerin 2015-2016 yılında elde ettiği 314 milyon 735 bin TL'lik rakam son 3 yılın en çarpıcı rakamı konumunda.

TİCARİ VE MAÇ GÜNÜ GELİRLERİ

GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ

2014-2015 252.154.555 TL 212.785.677 TL 120.951.111 TL

2015-2016 291.221.118 TL 314.735.034 TL 185.293.217 TL

2016-2017 237.427.899 TL 276.046.031 TL 268.587.189 TL

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na ait naklen yayın gelirlerinde ise son iki yılda yine Fenerbahçe ön plana çıkıyor. Son iki sezonda ilgi ilk 3'te bitiren ve Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan Fenerbahçe iki yıl üst üste 110 milyon TL barajının üzerine çıktı.

NAKLEN YAYIN GELİRLERİ (SÜPER LİG VE TÜRKİYE KUPASI)

GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ

2014-2015 100.866.827 TL 94.374.637 TL 76.457.577 TL

2015-2016 96.740.969 TL 116.632.817 TL 98.589.897 TL

2016-2017 101.600.873 TL 114.398.794 TL 107.136.152 TL

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden elde edilen gelirlerde ise Beşiktaş'ın istikrarlı yükselişi söz konusu. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen Siyah-beyazlılar kazandıkları 145 milyon 434 bin TL ile son 3 sezonki en büyük Avrupa gelirini elde etmeyi başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ GELİRLERİ

GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ

2014-2015 52.336.351 TL - 20.189.248 TL

2015-2016 107.812.374 TL 45.069.859 TL 39.589.897 TL

2016-2017 8.228.959 TL 46.489.843 TL 145.434.831 TL

Bu veriler ışığında ortaya çıkan toplam gelir tablosunda ise 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Galatsaaray ipi ilk sırada göğüslerken, son şampiyon Beşiktaş yeni stadında tamamladığı ve Avrupa kupalarında büyük bir başarı yaşadağı 2016-2017 sezonunda elde ettiği 521 milyon TL'lik gelirle rakiplerini geride bıraktı.

TOPLAM GELİR

GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ

2014-2015 405.377.733 TL 307.160.314 TL 217.597.936 TL

2015-2016 495.774.461 TL 476.437.710 TL 323.473.011 TL

2016-2017 347.257.731 TL 436.934.668 TL 521.158.172 TL

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