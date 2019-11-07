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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En centilmen Fenerbahçe

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En centilmen Fenerbahçe

Şampiyonluk hedefiyle başladığı 2019-20 sezonunun 10. haftasını 17 puanla 4. sırada geçen Fenerbahçe, 18 takımın yer aldığı Süper Lig’in en centilmen ekibi konumunda.

Adil DEMİRÇUBUK - Sarı lacivertli takım, geride kalan 10 maçta toplam 11 sarı kart görürken, hiç kırmızı kart cezası almadı. En az kart gören takım sıralamasında en yakın rakiplerine büyük fark atan Fenerbahçe’yi, 21’er sarı kartla puan tablosunun sürpriz lideri Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor takip ediyor. Çaykur Rizespor da 22 sarı kartla dördüncü sırada.

Sarı kartın lideri Beşiktaş

Süper Lig’de en çok sarı ve kırmızı kart gören takımlar listesinde ilk sırayı İstikbal Mobilya Kayserispor alıyor. ‘Centilmenlik Ligi’nde son sırada yer alan sarı kırmızılılar 19 sarı, 5 kırmızı kart gördü.

Kayserispor’un ardından Süper Lig’in en çok kart gören takımları; Gençlerbirliği (23 sarı, 4 kırmızı), Gaziantep FK (24 sarı, 3 kırmızı), Galatasaray (25 sarı, 3 kırmızı).

Süper Lig’in en çok sarı kart gören ekibi ise Beşiktaş. Bugüne dek toplam 31 kez sarı kartla cezalandırılan siyah beyazlı futbolcular, 2 kez de kırmızı kart cezası aldı.

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