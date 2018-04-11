En büyük hayalleri gerçek oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın makamında gerçekleşen buluşmada Muslera, Emniyet Müdürü Çalışkan’a küçük bir trafik cezası olduğunu söyleyince, Çalışkan, “Tamam ben ödeyeceğim” demesi gülüşmelere neden oldu. Fatih Terim, ziyaret nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

FATİH TERİMLE GÖRÜŞTÜ

Fehmi Yardımcı’nın 19 yaşındaki oğlu Alperen ve 21 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Yardımcı, kas hastasıydı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Alperen ve Mehmet Emin’i bir süre önce ziyaret etmişti. Alperen ve Mehmet Emin, çok sevdikleri, hayranı oldukları Fernando Muslera ile tanışmak istediklerini söyledi. Emniyet Müdürü Çalışkan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le görüştü. Randevu ayarlandı ve buluşma Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümü programına dahil edildi.

“BİZDEN BİRİ GİBİ”

Geçen Perşembe günü, Alperen ve Mehmet Emin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın makamına getirildi. Fatih Terim ve Muslera da emniyete geldi. Alperen ve Mehmet Emin, Terim ve Muslera’yı karşılarında görünce çok mutlu oldu.

Emniyet Müdürü Çalışkan, “ Bu kardeşlerimizi ziyarete gittiğimde bunu söylemişlerdi. Fatih Hocam bizi kırmaz inşallah dedim. Fatih Hocam bu ülkenin gerçek bir markasıdır. Ülkemizi her konuda güzel temsil eden birisi, bu ziyaret bizi çok onurlandırdı. Muslera için de çok teşekkür ederiz gerçekten, çok sevilen, hal hareket tavır duruş olarak çok sevilen birisi. Bizden biri gibi. Ben şahsen de çok seviyorum” dedi.

Fatih Terim ise “Onlar da bizim evladımız. Böyle bir güzel günde bizi çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz geliriz” diye konuştu.

FORMA HEDİYE ETTİ

Muslera sohbete dahil olarak, “Çok teşekkür ediyorum. Ziyaret için çok mutlu oldum. Bu arada küçük bir trafik cezam vardı bundan sonra artık bana ceza vermezler” deyince Emniyet Müdürü Çalışkan, “Tamam cezayı ben ödeyeceğim.” demesi gülüşmelere neden oldu.

Fatih Terim, Emniyet Müdürü Çalışkan’a Galatasaray forması hediye ederken, Muslera da Alperen ve Mehmet Emin’e imzalı formalarını verdi.