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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Çetin AYDIN
11.04.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

En büyük hayalleri gerçek oldu

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En büyük hayalleri gerçek oldu

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Fehmi Yardımcı’nın kas hastası olan iki oğlunun Galatarasay kalecisi Fernando Muslera ile tanışma hayalleri gerçek oldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın makamında gerçekleşen buluşmada Muslera, Emniyet Müdürü Çalışkan’a küçük bir trafik cezası olduğunu söyleyince, Çalışkan, “Tamam ben ödeyeceğim” demesi gülüşmelere neden oldu. Fatih Terim, ziyaret nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

FATİH TERİMLE GÖRÜŞTÜ
Fehmi Yardımcı’nın 19 yaşındaki oğlu Alperen ve 21 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Yardımcı, kas hastasıydı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Alperen ve Mehmet Emin’i bir süre önce ziyaret etmişti. Alperen ve Mehmet Emin, çok sevdikleri, hayranı oldukları Fernando Muslera ile tanışmak istediklerini söyledi. Emniyet Müdürü Çalışkan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le görüştü. Randevu ayarlandı ve buluşma Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümü programına dahil edildi.

“BİZDEN BİRİ GİBİ”
Geçen Perşembe günü, Alperen ve Mehmet Emin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın makamına getirildi. Fatih Terim ve Muslera da emniyete geldi. Alperen ve Mehmet Emin, Terim ve Muslera’yı karşılarında görünce çok mutlu oldu.
Emniyet Müdürü Çalışkan, “ Bu kardeşlerimizi ziyarete gittiğimde bunu söylemişlerdi. Fatih Hocam bizi kırmaz inşallah dedim. Fatih Hocam bu ülkenin gerçek bir markasıdır. Ülkemizi her konuda güzel temsil eden birisi, bu ziyaret bizi çok onurlandırdı. Muslera için de çok teşekkür ederiz gerçekten, çok sevilen, hal hareket tavır duruş olarak çok sevilen birisi. Bizden biri gibi. Ben şahsen de çok seviyorum” dedi.
Fatih Terim ise “Onlar da bizim evladımız. Böyle bir güzel günde bizi çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz geliriz” diye konuştu.

FORMA HEDİYE ETTİ
Muslera sohbete dahil olarak, “Çok teşekkür ediyorum. Ziyaret için çok mutlu oldum. Bu arada küçük bir trafik cezam vardı bundan sonra artık bana ceza vermezler” deyince Emniyet Müdürü Çalışkan, “Tamam cezayı ben ödeyeceğim.” demesi gülüşmelere neden oldu.
Fatih Terim, Emniyet Müdürü Çalışkan’a Galatasaray forması hediye ederken, Muslera da Alperen ve Mehmet Emin’e imzalı formalarını verdi.

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