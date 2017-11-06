En büyük derdi skoru koruyamamak! Fenerbahçe...

Sezona teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'de 20. şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'nde de başarı hedefiyle giren sarı-lacivertli ekip, Avrupa'ya erken veda ederken, kasım ayı başında ligde lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'nin bu sezon sergilediği kötü performansta öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamaması etkili oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon öne geçtiği 10 müsabakanın 5'inde galibiyet çıkaramadı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon öne geçtiği 3 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi elemeleri mücadelesini galibiyetle tamamlayamadı. Fenerbahçe, ligde Göztepe, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında skor üstünlüğünü koruyamazken, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Strum Graz ile play-off turundaki Vardar karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen galip gelemedi.

Fenerbahçe, ligde öne geçtiği Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçları ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Strum Graz takımıyla yaptığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



- Öne geçilen maçlar



Fenerbahçe'nin bu sezon öne geçtiği maçlar ve skorları şöyle:

RakipOrganizasyon Öne geçtiği skor Maç sonucu

Göztepe Süper Lig1 - 0 2 - 2

Kayserispor Süper Lig3 - 1 3 - 3

Osmanlıspor Süper Lig1 - 0 1 - 1

Strum Graz UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu 1 - 0 1 - 1

Vardar UEFA Avrupa Ligi play-off turu 1 - 0 1 - 2

Not: Tabloda Fenerbahçe ilk takım olarak yer almıştır.



- Son dakika gollerine engel olamıyor



Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın 3'ünde son dakika golleriyle puan kaybetti.

Ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan sarı-lacivertli ekip, uzatma bölümüne 2-2'lik beraberlikle girdi. Mücadelenin 90+3. dakikasında Kerim Frei'ın golüne engel olamayan Fenerbahçe, sahasında puan kaybı yaşadı.

Kayserispor'u konuk ettiği 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın uzatma bölümüne 3-2 önde giren sarı-lacivertli ekip, 90+5. dakikada Asamoah Gyan'ın santrası olmayan golüyle 2 puan yitirdi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 11. haftasında konuk olduğu Osmanlıspor karşılaşmasında son dakika şanssızlığını yenemedi. Maçın 89. dakikasına 1-0 önde giren Fenerbahçe, bu dakikada Aminu Umar'ın golünü engelleyemedi ve başkentte 2 puan bıraktı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde son bölümde yediği gollerle toplamda 5 puan kaybetti.