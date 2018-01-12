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Emre'yi yerden yere vurdular... Felaketin en felaketi!

İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında Barcelona'nın sahasında Celta Vigo'yu 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldiği mücadele sonrası İspanyol basınında Emre Mor için sert ifadeler kullanıldı.

Hürriyet Haber
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Lionel Messi'nin iki gol bir asistle yıldızlaştığı maçta 5-0'a engel olamayarak elenen Celta Vigo'da Emre Mor maçın tamamında sahada kaldı.

Hiçbir varlık gösteremeyen milli futbolcu için AS gazetesi editörlerinden Clement Garrido sert eleştirilerde bulundu.

Emre Mor için 'felaketin en felaketi' ifadesini kullanan Garrido, 'Türk futbolcu hücumda ve savunmada korkunç bir oyun çıkardı' diye yazdı.

Maçın yarım saatte bittiğini belirten Garrido, Emre Mor'un Celta tarihinin en pahalı ikinci transferi olduğunu hatırlattı ve '6 aydır Celta Vigo'da ancak hala ortalarda görünmüyor' yorumunu yaptı.

Emre Mor'un hücumda takıma katkı veremediğini, savunmada ise ortalarda görünmediğini yazan Garrido 'Bu boş performans takımı için endişe yaratıyor' dedi. (Fotomaç)

Emreyi yerden yere vurdular... Felaketin en felaketi

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