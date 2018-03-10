Emre'ye Seedorf da çare olamadı!
Milli futbolcumuz Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo dün Girona deplasmanında aldığı mağlubiyetle alt sıralardan kurtulma mücadelesinde büyük yara aldı.
Ligde 19. sırada bulunan Deportivo takımı dün Emre Çolak'ın süre bulmadığı Girona mücadelesinde aldığı 2-0'lık mağlubiyetle 3 puan orucunu 13 maça çıkardı.
Real Sociedad mücadelesinde alınan 5-0'lık yenilgi sonrası takımın başına getirilen Clarence Seedorf'un da çare olamadığı Deportivo takımı, Seedorf yönetiminde oynadığı 6 karşılaşmada yalnızca 2 puan toplayabildi.
Geçtiğimiz sene Deportivo'ya bedelsiz olarak transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, ortaya koymuş olduğu 3 gol 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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