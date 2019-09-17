Emre'nin yokluğunda Luiz Gustavo yalnız kaldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo ilk maçında orta sahanın yükünü çekti.
Maça orta alanda başlayan Brezilyalı yıldız yüzde 95 pas isabeti ile oynadı. 5 ikili mücadele kazanan Gustabo Zanka'nın oyundan çıkmasının ardından stopere geçti ve bu bölgede de etkin bir futbol sergiledi.
Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Tolga Ciğerci ile birlikte maça başlayan Gustavo henüz ilk resmi maçı olmasına karşın ilerleye haftalar için ümit verdi.
Sorumluluk aldı
Maçın belli bölümlerinde rakip ataklarda yalnız kalan Gustavo, arkadaşlarına serzenişte de bulunurken; karşılaşma öncesi takım arkadaşlarıyla ikili diyaloglar kurarak neler yapılması gerektiğini de anlattı
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