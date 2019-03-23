Emre'den sakatlık açıklaması: Diğer maça...
Arnavutluk'u 2-0 mağlup eden Milli Takım'da sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.
İşte tecrübeli futbolcunun açıklamalar: 'Tabii geçmişte ne yazık ki bu turnuvalara, bu maçları kazanamayarak gidemedik. Elimizden geldiğince arkadaşlarımızı motive etmeye çalıştık. Zaman zaman iyi bir oyun vardı, zaman zaman kompakt oynadık, iyi savunma yaptık. İnanıyorum ki Eskişehir'de de kazanacağız. Önemli bir sakatlığım yok, oturacağız, konuşacağız, 3 gün var diğer maça.'
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