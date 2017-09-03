Emre'den profesyonellik dersi

2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki kritik Ukrayna maçında ay yıldızlı bir çok futbolcu sahada adeta dökülürken, bir kişi alkışı hak etti. O da 3 yıl sonra ay yıldızlı formayı yeniden giyen 37 yaşındaki Emre Belözoğlu’ydu. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Medipol Başakşehir’de futbola motive olup olmayacağı konusunda soru işaretleri doğmuştu

Ancak Emre Belözoğlu, ortaya koyduğu performansla kariyerinin ikinci baharını yaşarken, Başakşehir’in yükselişinde de başrol oynadı. Ukrayna maçında hırsıyla yine ön plana çıkan Emre Belözoğlu, saha dışında da teknik direktör Mircea Lucescu’nun en büyük yardımcısı. Tecrübeli futbolcu, hem antrenmanlarda hem de özel zamanlarda takım arkadaşlarını motive ediyor.

HIRVATLARI YENEBİLİRİZ

Emre Belözoğlu, yaptığı konuşmalarda "Henüz herşey bitmedi. Daha iyi konsantre olursak, Hırvatistan’ı yenebiliriz" dedi. Ay yıldızlı futbolcular da yeniden milli takıma dönen kaptana profesyonelliği, disiplini ve liderliğinden ötürü büyük saygı duyuyor.