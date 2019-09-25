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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.09.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Emre'den Max Kruse'ye derbi tavsiyesi! 2010-11 sezonundaki...

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Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun önerisiyle 2010-2011 sezonu 26’ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendini derbiye hazırlıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı çalışmalarla devam ediyor.

Ligde geride kalan 5 haftada 4 asist yaparak sezona iyi bir başlangıç yapan ve Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza’nın ilk sezonundaki 16 asistlik rekoruna göz diken Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun önerisiyle Samandıra’da 2010-11 sezonu 26’ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendini ekstra motive ediyor.

Feghouli, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Hakemlerin...
Feghouli, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Hakemlerin...

Fenerbahçe, 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Arena Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 88’inci dakikasında, Alex de Souza’nın kafa vuruşuyla gelen golle birlikte maçı 2-1 kazanmış ve sezonu şampiyon tamamlamıştı.

Maç sonu yaptığı değerlendirmelerde her zaman bireysel hedeflerden uzak, takım oyunu odaklı açıklamalar yapan Kruse, takım halinde yaptıkları son çalışmalarda soğukkanlı bir şekilde 90 dakika boyunca takım uyumunun korunması ve takım halinde skor elde edilmesi konusunda tüm takım arkadaşlarını uyardı.

8 OYUNCU İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAK

6’ncı haftaya 1 maç kayıpla giriş yapan Fenerbahçe’de futbolcular Zanka, Adil Rami, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Max Kruse ve Vedat Muriç olmak üzere tam 8 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Takımın tecrübeli isimleri, Ersun Yanal liderliğinde bu futbolcuları Galatasaray deplasmanına hazırlıyor.

Emreden Max Kruseye derbi tavsiyesi 2010-11 sezonundaki...


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