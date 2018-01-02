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Emre, yeni yıldan çok umutlu

Sezon başında Borussia Dortmund’dan Celta Vigo’ya transfer olan ve İspanya Ligi’nin ilk yarısı itibarıyla kendisinden beklenen performansı gösteremeyen milli oyuncu Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden bir yeni yıl mesajı paylaştı.

DHA
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2017’nin kendisi için inişli çıkışlı geçtiğini belirten genç yıldız, gelecekte kendisini büyük başarıların beklediğine inandığını söyledi. Emre Mor, mesajında şöyle dedi:

“2017 inişli çıkışlı ve birçok iyi ve kötü tecrübeye sahip olmamla sona erdi. Gelecekte beni büyük başarıların beklediğine inanıyorum. Bazen sabredip Allah’ın sizin için bir planı olduğuna inanmanız gerektiğini öğrendim. Allah’a ve hayatta her şeyin bir nedenden ötürü olduğuna inanıyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ederim. Herkese sevgi dolu, başarılı ve mutlu yıllar dilerim. Yakında umut dolu refah bir 2018’de görüşmek dileğiyle.”

Celta VigoBorussia Dortmund

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