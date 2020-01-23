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GeriFutbol Emre Taşdemir, Kayseri'de ilk idmanına çıktı!
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İHA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

Emre Taşdemir, Kayseri'de ilk idmanına çıktı!

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Emre Taşdemir, Kayseri'de ilk idmanına çıktı!

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emre Taşdemir Kayseri'ye geldi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'dan bir transfer daha. Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Emre Taşdemir, 6 aylığına Sarı-Kırmızılı takıma kiralandı.

Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı.

Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.

Emre Taşdemir, Kayseride ilk idmanına çıktı

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