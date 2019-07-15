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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Emre, takımın havasını çok değiştirdi

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Emre, takımın havasını çok değiştirdi

Emre Belözoğlu, kampa katıldığı ilk günden ağırlığını koyarken, Kruse sempatikliği, Ozan, Tolga ve Serdar da çalışkanlıklarıyla tam not aldı.

FENERBAHÇE, Topuk Yaylası’ndaki ilk etap kamp çalışmalarını önceki gün tamamlayarak İstanbul’a döndü. Her açıdan faydalı geçen kampta oynadığı tek özel maçta Boluspor’u 2-0 yenen sarı lacivertli takımda hemen her futbolcu antrenmanlarda elinden geldiğince çaba sarf etti. Ancak başta Emre Belözoğlu olmak üzere beş oyuncu, saha içi ve dışındaki görüntüleriyle ön plana çıktı. İşte o isimler... 

1- LiDER EMRE BELÖZOĞLU 

KAMPIN en çalışkan isimleri arasında yer alan Emre Belözoğlu, sık sık arkadaşlarıyla toplantılar yaparak takımda liderlik misyonunu üstlendiğini ve bu görevi layığıyla yerine getireceğini kanıtladı.

2- KRUSE YENi BiR ENERJi KATTI

PERFORMANSI en çok merak edilen isim olan Max Kruse, sıcak tavırları ve iletişime açık oluşu sayesinde Fenerbahçe’ye yeni bir enerji kattı. Alman futbolcu, idmanlardaki klas hareketleriyle de beğenildi.

3- BU OZAN BAMBAŞKA

ALANYASPOR günlerinden ve Sergen yalçın’dan çok şey öğrendiğini gösterdi. İdmanlara ilk çıkan ve son ayrılan futbolcuydu. Bazı günler idmanlardan sonra 45 dakikaya varan ekstra çalışmalar yaptı.

Emre, takımın havasını çok değiştirdi

4- TOLGA CiĞERCi ÇOK HIRSLI 

SAKATLIĞI nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalan Tolga Ciğerci, ekstra çalışanlardandı. ‘yeni transfer’ etkisi yaratabilir mi bilinmez ama sorun yaşamadığı taktirde yanal’ın elini güçlendirir.

5- SERDAR SAĞLAM GELiYOR 

PROFESYONELLİĞİNDEN taviz vermeden çalışıyor ve takım arkadaşlarıyla büyük bir uyum içinde çalışıyor. Boluspor’la oynanan maçta da ne kadar sağlam hazırlandığını gözler önüne serdi.

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