Emre, takımın havasını çok değiştirdi
Emre Belözoğlu, kampa katıldığı ilk günden ağırlığını koyarken, Kruse sempatikliği, Ozan, Tolga ve Serdar da çalışkanlıklarıyla tam not aldı.
FENERBAHÇE, Topuk Yaylası’ndaki ilk etap kamp çalışmalarını önceki gün tamamlayarak İstanbul’a döndü. Her açıdan faydalı geçen kampta oynadığı tek özel maçta Boluspor’u 2-0 yenen sarı lacivertli takımda hemen her futbolcu antrenmanlarda elinden geldiğince çaba sarf etti. Ancak başta Emre Belözoğlu olmak üzere beş oyuncu, saha içi ve dışındaki görüntüleriyle ön plana çıktı. İşte o isimler...
1- LiDER EMRE BELÖZOĞLU
KAMPIN en çalışkan isimleri arasında yer alan Emre Belözoğlu, sık sık arkadaşlarıyla toplantılar yaparak takımda liderlik misyonunu üstlendiğini ve bu görevi layığıyla yerine getireceğini kanıtladı.
2- KRUSE YENi BiR ENERJi KATTI
PERFORMANSI en çok merak edilen isim olan Max Kruse, sıcak tavırları ve iletişime açık oluşu sayesinde Fenerbahçe’ye yeni bir enerji kattı. Alman futbolcu, idmanlardaki klas hareketleriyle de beğenildi.
3- BU OZAN BAMBAŞKA
ALANYASPOR günlerinden ve Sergen yalçın’dan çok şey öğrendiğini gösterdi. İdmanlara ilk çıkan ve son ayrılan futbolcuydu. Bazı günler idmanlardan sonra 45 dakikaya varan ekstra çalışmalar yaptı.
4- TOLGA CiĞERCi ÇOK HIRSLI
SAKATLIĞI nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalan Tolga Ciğerci, ekstra çalışanlardandı. ‘yeni transfer’ etkisi yaratabilir mi bilinmez ama sorun yaşamadığı taktirde yanal’ın elini güçlendirir.
5- SERDAR SAĞLAM GELiYOR
PROFESYONELLİĞİNDEN taviz vermeden çalışıyor ve takım arkadaşlarıyla büyük bir uyum içinde çalışıyor. Boluspor’la oynanan maçta da ne kadar sağlam hazırlandığını gözler önüne serdi.
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