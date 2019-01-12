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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
12.01.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Emre Soner Ergen taburcu oldu, Ali Koç ziyaret etti

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Emre Soner Ergen taburcu oldu, Ali Koç ziyaret etti

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan maç esnasında tribünden merdiven boşluğuna düşerek yaralanan sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ergen taburcu edilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmı da Ergen'i yalnız bırakmazken, çok sayıda taraftar da hastanenin önünde toplanarak Soner Ergen'in çıkışı sırasında destek oldu.

Başkan Ali Koç, Ergen'in taburcu olması nedeniyle mutluluğunu dile getirerek, "Çok mutluyuz. Sabah mutlu uyandık. Erzurumspor maçındaydı. Maç başlamadan önce olay yaşandı. Sizlere de teşekkür ediyorum. O gece de buradaydınız, bugün de buradasınız. Feci bir kaza geçirdi. Biz maçtan sonra buraya geldiğimizde durum vahimdi. Yaşayıp yaşamayacağı, yaşasa ne şartlarda yaşayacağı söz konusuydu. Doğrusunu söylemek gerekirse pek umutlu değildik. Buraya binlerce taraftar geldi, ailesi geldi. Ondan sonra şans bize gülmeye başladı. Niye şans bize gülmeye başladı? Öncelikle stadımızın dibinde böyle birinci sınıf bir hastanenin bulunması. Buna mukabil doktorlarımızın, maçtan dolayı tüm bu etraf kapalı olmasına rağmen bir şekilde hastaneye ulaşıp en kısa zamanda müdahale edebilmeleri. Buna rağmen ilk 3-4 gün ne olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk. Şu günü hiç tahmin etmiyorduk. Ben öncelikle Medicana Grubu'na teşekkür etmek istiyorum, mükemmel bir iş yaptılar. Grubun sahibi Sayın Hüseyin Bozkurt'a teşekkür etmek istiyorum. İlk günden son güne kadar bizimle yakından ilgilendi. Kendi akrabası, kendi evladı olsa bu kadar ilgilenirdi. Gürsoy beyin nezdinde de bu mucizeyi gerçekleştirdikleri için tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çünkü bunu beklemiyorduk. 26 gün sonra Soner'in buradan sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Dolayısıyla ne kadar mutlu olduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Tabii burada Soner'e de bir kutlama yapmamız lazım. Onun azmi, mücadelesi, hayata tutunma arzusu... Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman feci başlayan bu 26 günlük serüven çok mutlu bir şekilde tamamlanıyor. Herkese geçmiş olsun diyorum. Medicana Gruba tüm emeği geçen herkese de Fenerbahçe adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE GELMEK MUCİZEVİ BİR ŞEY"
Emre Soner Ergen'in hayatta kalmasının mucize olduğunu belirten başkan Ali Koç, "O gece hayatta kalıp kalamayacağı bile belli olmayan kişinin hayatta kaldığı takdirde ne şartlarda hayatta kalabileceği sorgulanan bir durumdan bugüne gelmek mucizevi bir şey hepinizi de tebrik ediyorum. Bununla beraber taraftarlarımıza da birkaç şey söylemek istiyorum: Öncelikle dikkat edin. Tribün kazaları çok fazla yaşanmaya başlandı. Bu tip olaylar maç, maç sonucu, gidişatı her şeyi unutturuyor. Gerçek sıkıntının, problemin ne olduğunu bize gösteriyor, keşke göstermeseydi. Burada bir şey daha yaşadık; Tribün dostluğunun, kardeşliğinin, yoldaşlığının, arkadaşlığının ne kadar kıymetli olduğunu... İlk günlerden beri bir dakika olsun arkadaşları yalnız bırakmadılar. İlerleyen süreçte de nöbetleşe gidip geldiler. Bugün de gördüğünüz gibi taburcu olmasına refakat etmek için herkes burada. Tribün dostluğunun kıymetini bir kez daha burada görmüş olduk. Onlara da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü için, camiamız için son derece mutlu bir gün. İnşallah böyle bir basın toplantısını bir daha yapmak durumunda kalmayız. O yüzden herkese çok daha dikkatli olmaları yönünde telkinde bulunuyorum. Size de bir kez daha teşekkür ediyorum. Hüseyin bey seyahatte olduğu için bugün bizlerle beraber değil. Soner dün taburcu olacaktı. Birazcık sodyum eksikliği yüzünden bugüne kaldı. O yüzden Hüseyin beyle dün beraberdik, taraftarlarımız da buradaydı, olmadı, bugüne kaldı. Şimdi evine dönüyor. Şimdiki hedefimiz en kısa zamanda normal hayatına dönmesi ve ikinci evi olan tribüne dönmesi. Sezonu kapatmadı, onu söyleyeyim. En kısa zamanda tekrar maçlara gelecek. İnşallah ilk maçı da ailesiyle hep beraber bizim yönetim locasında seyrederiz. Soner tabii yönetim locasında rahat etmeyecektir, ona orası biraz lüks kaçar. O en kısa zamanda tribündeki arkadaşlarının yanına dönmek isteyecektir. Şimdiki hedefimiz en kısa zamanda sezona dönmesi, tribüne gelmesi, arkadaşlarıyla beraber takımını ikinci evi olan Şükrü Saracoğlu'nda desteklemesi. Size de ilgi ve alakanız için teşekkür ediyorum. Sağ olun" açıklamasında bulundu.

Bir basın mensubunun transfer konusuyla ilgili sorusuna ise sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı akşamı Camiaya Sesleniş programında bunları açıklarız. Teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

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