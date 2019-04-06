Emre Mor'un evine hırsız girdi
Celta Vigo’da forma giyen Emre Mor’un, takımıyla birlikte Villarreal’e karşı mücadele ettiği sırada, evi soyuldu.
Emre’nin evinden değeri yaklaşık 70 bin Euro olan mücevher ve saat çalındığı öğrenildi. Evin bir alarmı olmasına rağmen bağlantısının kesildiği, hırsızların evin arkasındaki balkon penceresinden girdikleri belirlendi.
Son zamanlarda, aynı koşullarda Valladolid'e karşı oynadığı sırada, Barcelona'nın oyuncusu olan Kevin Prince Boateng’in de evi soyuldu.
Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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