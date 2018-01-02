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Emre Mor'dan yeni yıl mesajı!

Emre Mor, yeni yıl mesajı yayınladı! Celta Vigo forması giyen Emre, "Gelecekte beni büyük başarıların beklediğine inanıyorum inşallah!" ifadesini kullandı.

Hürriyet Haber
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Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2017 inişli çıkışlı ve birçok iyi ve kötü tecrübeye sahip olmamla sona erdi. Gelecekte beni büyük başarıların beklediğine inanıyorum inşallah! Bazen sabredip ALLAH’IN sizin için bir planı olduğuna inanmanız gerektiğini öğrendim! ALLAH'A ve hayatta her şeyin bir nedenden ötürü olduğuna İNANIYORUM! Bana destek veren herkese teşekkür ederim! Herkese sevgi dolu, başarılı ve mutlu yıllar dilerim. Yakında umut dolu refah bir 2018'de görüşmek dileğiyle" dedi.

Emre MorLa LigaFutbol

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