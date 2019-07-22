Emre Mor'dan menajer isyanı
Galatasaray ile transfer görüşmelerini sürdüren Emre Mor, sosyal medya hesabından isyan etti.
Kendisini menajeriymiş gibi gösterip, medyaya açıklama yapanlara isyan eden genç futbolcu, Serhat Yılmaz'ı hiç tanımadığını ve kendisinin menajeri olmadığını söyledi.
Emre Mor, "Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum. O benim menajerim değil, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Böyle gereksiz söylentileri ortaya atmayın. Bu tip menajerler kendilerini benimle çalışıyormuş gibi gösteriyor. Benim takımımda Johan Wins'ten başkası yok" açıklamasını yaptı.
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