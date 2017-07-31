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EMRE MOR'DAN KÖTÜ HABER!

Borussia Dortmund'un sezon başı hazırlıklarına çok formda giren, attığı goller ve sergilediği futbolla göz dolduran Emre Mor, takımının dün sabah yaptığı antrenmanda sakatlandı.

Hürriyet Haber
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Borussia Dortmund’un Milli yıldızı Emre Mor, antrenmanda sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceği ise belli değil.
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan genç Türk yıldız, takımı ile sabah çıktığı antrenmanı sakatlanarak yarıda bıraktı.
Kasındaki çekme nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan Emre Mor’un antrenmanlara ne zaman başlayacağı ise belli değil. Alman kulübünde ayrıca Andre Schürrle ve Erik Durm da sakatlık geçirerek antrenmanı tamamlayamadı.
Öte yandan Emre Mor ile ilgilendiği iddia edilen Hannover 96’nın kulüp menajeri Horst Heldt, Emre’nin transferinden vazgeçtiklerini belirtirken ”Bu futbolcu artık gündemimizde değil. Transfer yapacağız ama hiçbir futbolcu için 20 milyon Euro vermeyeceğiz” sözlerini kullandı.

Borussia DortmundEmre MorHorst Heldt
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