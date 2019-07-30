Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım!
Galatasaray'a transfer olduğu iddia edilen Emre Mor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurmuştu.
Emre'nin satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a transfer olduğu belirtilmişti.
Kafaları karıştıran paylaşım!
Sosyal medya hesabından menajerlik şirketinin tweetini alıntılayan Emre, "Bu adam kim?" sözleriyle transferi yalanladı.
Alonso'dan Emre Mor'a yanıt
Menajer Erik Alonso, sosyal medyadan "Bu adam kim?" sözleriyle transferi yalanlayan Emre Mor'a, "Emre, benim kim olduğunu anlayacaksın. Celta ile Galatasaray arasındaki başarılı görüşmeleri ben yürüttüm. Sana sadece Galatasaray ile anlaşmak kaldı." yanıtını verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle