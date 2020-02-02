Haber Giriş: 02.02.2020 - 18:47,
Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı!
Galatasaray'dan ayrılarak Olympiakos'a imza atan Emre Mor, veda mesajı yayınladı.
Olympiakos'a imza atan Emre Mor, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda mesajı paylaştı.
Emre Mor'un vedasında "Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Umarım sezon sonu yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz." ifadelerini kullandı.
İşte Emre Mor'un paylaşımı;
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