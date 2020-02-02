MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı!
GeriFutbol Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.02.2020 - 18:47,Son Güncelleme:/

Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı!

Galatasaray'dan ayrılarak Olympiakos'a imza atan Emre Mor, veda mesajı yayınladı.

Olympiakos'a imza atan Emre Mor, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda mesajı paylaştı.

Emre Mor'un vedasında "Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Umarım sezon sonu yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz." ifadelerini kullandı.

İşte Emre Mor'un paylaşımı;

Emre Mordan Galatasaraya veda mesajı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle