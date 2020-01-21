MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Mor'dan flaş Galatasaray hamlesi
GeriFutbol Emre Mor'dan flaş Galatasaray hamlesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Emre Mor'dan flaş Galatasaray hamlesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklenen performası gösteremediği için gözden çıkardığı Emre Mor'dan flaş bir hamle geldi.

Sarı kırmızılıların sözleşmesi sezon sonu bitecek olmasına karşın, sezon sonunu beklemeden Ocak ayında yollarını ayırma kararı aldığı ve menajerinin kulüp aradığı Emre Mor, instagram biyografisinden Galatasaray yazısını kaldırdı.

Genç futbolcunun instagramında Galatasaray formaları fotoğrafları ise duruyor.

Emre Mordan flaş Galatasaray hamlesi

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Emre Mordan flaş Galatasaray hamlesi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle