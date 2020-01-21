Emre Mor'dan flaş Galatasaray hamlesi
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklenen performası gösteremediği için gözden çıkardığı Emre Mor'dan flaş bir hamle geldi.
Sarı kırmızılıların sözleşmesi sezon sonu bitecek olmasına karşın, sezon sonunu beklemeden Ocak ayında yollarını ayırma kararı aldığı ve menajerinin kulüp aradığı Emre Mor, instagram biyografisinden Galatasaray yazısını kaldırdı.
Genç futbolcunun instagramında Galatasaray formaları fotoğrafları ise duruyor.
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