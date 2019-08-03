Emre Mor'dan büyük feda! Şener'den ucuza geldi
Sarı kırmızılı formayı çok istediği için ücretinde indirim yapan genç oyuncu, yıllık 725 bin Euro’ya imza attı. 900 bin Euro’ya alınan Şener Özbayraklı’dan ucuza transfer edilen Emre’nin kulübüne de 600 bin Euro ödenecek.
Galatasaray, 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor’un maliyetini KAP’a bildirdi. Sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istediği için ücretinde indirim yapmayı kabul eden Emre, net 725 bin Euro’ya razı oldu. Futbolcunun kulübü Celta Vigo’ya ise 600 bin Euro ödenecek. Galatasaray eğer isterse 31 Mayıs 2020’ye kadar 8 milyon Euro karşılığında genç oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip. Şener Özbayraklı ile yıllık 900 bin Euro’ya anlaşan Galatasaray, Emre Mor’u daha ucuza transfer etmiş oldu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra makamında kendisini ziyaret eden Emre Mor’dan çok ümitli olduğunu söyledi. Cengiz, “Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre’nin evi. Biz burada Emre’nin Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz” diye konuştu. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise taraftarların Emre Mor’u heyecanla beklediğini söyledi.
EMRE MOR: FATİH TERİM BİLGE ADAM
Resmen Galatasaraylı olan emre mor, sarı kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. “Galatasaray’a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi” diyen genç oyuncu, “Nihayet gerçek oldu. Fatih Terim benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum” dedi. Emre mor, kulübün hazırladığı tanıtım videosunda da Terim için ‘bilge adam’ ifadesini kullandı.
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