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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
03.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Emre Mor'dan büyük feda! Şener'den ucuza geldi

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Emre Mor'dan büyük feda! Şener'den ucuza geldi

Sarı kırmızılı formayı çok istediği için ücretinde indirim yapan genç oyuncu, yıllık 725 bin Euro’ya imza attı. 900 bin Euro’ya alınan Şener Özbayraklı’dan ucuza transfer edilen Emre’nin kulübüne de 600 bin Euro ödenecek.

Galatasaray, 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor’un maliyetini KAP’a bildirdi. Sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istediği için ücretinde indirim yapmayı kabul eden Emre, net 725 bin Euro’ya razı oldu. Futbolcunun kulübü Celta Vigo’ya ise 600 bin Euro ödenecek. Galatasaray eğer isterse 31 Mayıs 2020’ye kadar 8 milyon Euro karşılığında genç oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip. Şener Özbayraklı ile yıllık 900 bin Euro’ya anlaşan Galatasaray, Emre Mor’u daha ucuza transfer etmiş oldu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra makamında kendisini ziyaret eden Emre Mor’dan çok ümitli olduğunu söyledi. Cengiz, “Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre’nin evi. Biz burada Emre’nin Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz” diye konuştu. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise taraftarların Emre Mor’u heyecanla beklediğini söyledi.

EMRE MOR: FATİH TERİM BİLGE ADAM

Resmen Galatasaraylı olan emre mor, sarı kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. “Galatasaray’a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi” diyen genç oyuncu, “Nihayet gerçek oldu. Fatih Terim benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum” dedi. Emre mor, kulübün hazırladığı tanıtım videosunda da Terim için ‘bilge adam’ ifadesini kullandı.

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