Son Dakika | Emre Mor'dan sert açıklama: Bıktım!

Galatasaray'ın tartışılan ismi Emre Mor hakkında çıkan haberlere dair bir açıklama yayınladı.



Genç futbolcunun açıklaması şöyle;



"Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin. Asılsız haberleri okumak için buraya gelmedim. Başarılı olurum veya olmam ama çabalamak için buradayım. Galatasaray'da olduğum için gururluyum."

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