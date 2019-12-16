Son Dakika | Emre Mor'dan sert açıklama: Bıktım!
Galatasaray forması giyen Emre Mor hakkında çıkan haberlere dair bir açıklama yayınladı.
Galatasaray'ın tartışılan ismi Emre Mor hakkında çıkan haberlere dair bir açıklama yayınladı.
Genç futbolcunun açıklaması şöyle;
"Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin. Asılsız haberleri okumak için buraya gelmedim. Başarılı olurum veya olmam ama çabalamak için buradayım. Galatasaray'da olduğum için gururluyum."
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