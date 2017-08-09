Emre Mor'a telefon yağıyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Emre Mor transferi için dört koldan çalışıyor. Fenerbahçe'nin Emre Mor'u dört koldan kıskaca aldığı ve genç yıldızı telefon trafiğine tuttuğu ortaya çıktı.

Emre Mor'u dün gece Acun Ilıcalı ve Ferit Şahenk'in aradığını ve genç oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda onu motive ettikleri ortaya çıktı.

YILDIRIM: BU İŞ DAHA BİTMEDİ

Borussia Dortmund’da forma giyen Emre Mor’un transferiyle ilgili de açıklama yapan Aziz Yıldırım, “Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon Euro kiralık, 8 milyon Euro da sonra satın alma şartı ile. Daha geri dönüş yapmadılar. Bildiğimiz kadarıyla Dortmund, Inter’den bir oyuncu almak istiyor, bundan dolayı da Emre’ye baskı yapıyorlar. Olur veya olmaz, o ayrı konu” dedi. Yıldırım, İtalyan basınında yer alan, “Emre Mor Inter’le anlaştı” iddiasının doğru olmadığını da belirterek, “Bu iş daha bitmedi” ifadesini kullandı.