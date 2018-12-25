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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
25.12.2018 - 15:13, Son Güncelleme:

Emre Mor yokları oynuyor

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Emre Mor yokları oynuyor

Türk futbolunun gelecek vaat eden topçuları arasında gösterilen Emre Mor, bu sezon Celta Vigo formasıyla adeta yokları oynuyor.

İspanyol kulübünde sık sık kadro dışı kalan Mor, bu sezon 4’ü ilk 11 olmak üzere sadece 9 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu forma giydiği maçlarda gol ve asist üretemedi. Bir dönem gösterdiği performansla Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen ve Celta Vigo’da forma giyen milli oyuncu Emre Mor, performansındaki düşüşle dikkatleri çekti.

Fransa’da düzenlenen EURO 2016 turnuvasında performansıyla göz dolduran ve 1 Temmuz 2016 tarihinde 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Nordsjaelland’tan Borussia Dourtmund’a transfer olan Mor, Alman temsilcisinde top koşturduğu bir sezonda 19 maça çıktı. Süre aldığı maçlarda 1 gol, 3 de asist yapan Emre, daha sonra İspanya’nın yolunu tuttu.

İspanya’da işler yolunda gitmedi

Kısa süren Almanya macerasının ardından 2017’nin Ağustos ayında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya’nın Celta Vigo takımına büyük umutlarla transfer olan Emre Mor için İspanya macerası yolunda gitmedi. Celta formasıyla ilk sezonunda 27 maçta forma giye Mor, süre aldığı maçlarda 1 gol, 3 asist ile takımına destek oldu.

21 yaşındaki oyuncu, bu seneki performansıyla ise adeta yokları oynuyor. Celta formasıyla 2018-2019 sezonunda 4’ü ilk 11 olmak üzere sadece 9 maçta forma bulabilen Emre, ne gol ne de asist üretebildi.İspanya ekibinde disiplinsiz davranışlarıyla birçok kez kadro dışı kalan Türk oyuncunun devre arasında teklif gelmesi halinde bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

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