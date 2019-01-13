Emre Mor transferinde son dakika!
Menajerler tarafından kiralık olarak Galatasaray’a önerilen Emre Mor'a Fatih Terim'den veto geldi.
Celta Vigo’da sık sık kadro dışı kalan genç yetenek Emre Mor’un, menajerler tarafından kiralık olarak Galatasaray’a önerildiği ortaya çıktı.
Ancak teknik direktör Fatih Terim’in, “Kadroda sorunlu oyuncu istemiyorum” diyerek bu transfer girişimini veto ettiği öğrenildi. (Fanatik)
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