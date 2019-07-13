Emre Mor transferinde flaş gelişme! | Son dakika haberleri...
Galatasaray'da Emre Mor transferindeki tıkanıklık ortadan kalkmak üzere...
Bir menajerlik şirketi, Emre'nin Galatasaray'a transferinde devre dışı bırakılınca tıkanma yaşanmıştı. Genç futbolcu ve menajeri, Sarı-Kırmızılı yönetime en kısa sürede sorunun çözüleceği mesajını iletti. Galatasaray cephesinden ise konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor'u transfer edeceklerinin altını çizerken menajerlik şirketini kesinlikle muhatap almayacaklarını vurguladılar.
BONSERVİSİ CELTA'DA
Bu gelişme üzerine Galatasaray Yönetimi'nin bekleyişe geçtiği bildirildi. Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Mor'un transferini çok istiyor... Kariyeri düşüşte olan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Celta Vigo'da bulunuyor.
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