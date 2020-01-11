Emre Mor transferi için Galatasaray'a olumsuz cevap!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda birkaç oyuncuysuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımda düşünülmeyen isimlerden birisi de Emre Mor.

Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan ancak bekleneni veremeyen 22 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermek isteyen sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

CELTA VIGO'DAN OLUMSUZ YANIT

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'u Celta Vigo'ya geri göndermek istedi ancak İspanyol ekibinden olumsuz cevap aldı.

Celta Vigo, sarı kırmızılı ekibin bu teklifini geri çevirerek Emre Mor'u geri almayı kabul etmediğini iletti.

İNGİLİZLER KAMPANYA BAŞLATTI!

Öte yandan Ada ekibi Leeds United'ın Emre Mor'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Fakat Leeds United taraftarları Emre Mor'un takıma fayda sağlayacağını düşünmüyor.

İngiliz ekibinin taraftarları, sosyal medya üzerinden 'Emre Mor'u istemiyoruz' diyerek kampanya başlattılar.

Emre Mor bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ancak gol ya da asist sevinci yaşayamadı.