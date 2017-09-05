Emre Mor mutlaka girmeli

İLK YARIDA NASIL BİR TÜRKİYE İZLEDİK

Türkiye'nin olumlu bir futbol sergilediği düşüncesi yerinde olur; ama daha fazla pozisyon bulmamız lazım. Etkili futbola pozisyon zenginliği eklemek gerek. Hakan Çalhanoğlu ve Nuri Şahin orta sahada kayboluyor. En azından Hakan Çalhanoğlu'nu kaleye daha çok yaklaştırmamız gerekiyor. Kötü değiliz ama bu oyunla sonuca gidemeyiz. Havanda su dövüyoruz.

TÜRKİYE'NİN İLK HAMLESİ NE OLMALI?

Türkiye ilk yarıda özgüveni yüksek bir oyun sergiledi. Cenk Tosun'un boşalttığı alandan sürekli Kaan Ayhan bindiriyor; ama bu taktiğin pek tuttuğu söylenemez. Rakibin üzerine gitmemiz gerek. Emre Mor, Arda Turan ve Oğuzhan gibi çalım yeteneği ve tekniği yüksek oyuncuları yakın oynatarak burada verimli olabiliriz. Emre Mor mutlaka oyuna girmeli.

HIRVATİSTAN ETKİSİZ Mİ?

Hırvatistan temkinli bir oyun ortaya koyuyor. Büsbütün hücuma odaklanmış değiller. Set hücumlarının yanı sıra bazen 4-5 oyuncu ile kontaatağa çıkıyorlar. Buradaki zaaf değerlendirilebilir. Onlaro az adamla yakalayarak önemli pozisyonlar bulabiliriz.