Emre Mor menajeri Muzzi Özcan ile yollarını ayırdı

Borussia Dortmund'da futbol yaşamını sürdüren temsilcimiz Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile tüm bağlarını kopardı. Genç yıldız adayının, arasının çok iyi olduğu menajer Özcan ile yollarını neden ayırdığı tartışma konusu olurken gerçeğe Spor Arena ulaştı.

Kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemeyen Emre Mor, Özcan'ın Süper Lig ekipleriyle temas kurmasından rahatsız oldu. Kariyerine Avrupa'nin büyük liglerinde devam etmek isteyen genç oyuncu, Inter temaslarının kesilmesi ile de hayal kırıklığına uğradı.

Emre Mor'un Inter transferinin menajer ücretindeki anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor. Emre cephesinin bunlardan duyduğu rahatsızlık sonrasında ayrılma kararı aldığı ifade edildi.