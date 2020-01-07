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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Emre Mor kulüp arıyor! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Emre Mor kulüp arıyor! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Emre Mor, kendisine kulüp arıyor.

Hürriyet'in 16 Aralık 2019 tarihinde ‘Üçüncü yolcu Emre Mor’ başlığı ile duyurduğu kritik kararın resmiyete dökülmesi adına adımlar atılmaya başlandı.

Özel izinle antrenmanlara katılmayan Emre Mor’un kulüp aradığı ortaya çıktı.

İkinci yarı için Fatih Terim’in planlarında yer almayan genç oyuncunun, kulübü Celta Vigo’ya dönüş formülü olmak başta üzere tüm ihtimalleri masaya yatırdığı belirtildi.

Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da!Galatasaray'ın, yeni transferi Henry Onyekuru Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın katıldığı törenle resmi sözleşmeye imzayı attı.
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