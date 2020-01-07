Emre Mor kulüp arıyor! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Hürriyet'in 16 Aralık 2019 tarihinde ‘Üçüncü yolcu Emre Mor’ başlığı ile duyurduğu kritik kararın resmiyete dökülmesi adına adımlar atılmaya başlandı.

Özel izinle antrenmanlara katılmayan Emre Mor’un kulüp aradığı ortaya çıktı.

İkinci yarı için Fatih Terim’in planlarında yer almayan genç oyuncunun, kulübü Celta Vigo’ya dönüş formülü olmak başta üzere tüm ihtimalleri masaya yatırdığı belirtildi.

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