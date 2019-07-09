Emre Mor kimdir ve kaç yaşındadır?
Spor Toto Süper Lig'in geçtiğimiz sezon şampiyonu Galatasaray, Celta Vigo forması giyen 21 yaşındaki milli oyuncu Emre Mor ile el sıkıştı. Genç milli futbolcunun sarı kırmızılı kulüple anlaşması sonrası, futbolseverler Emre Mor'un spor kariyeri ve hayatına ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, milli futbolcunun hayatı.
Danimarka’da Nordsjaelland forması giydiği günden beri Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Emre Mor, İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüştü. Fatih Terim'in kiralanmasına onay verdiği Emre Mor, sarı kırmızılı kulübün renklerine dahil oldu. Transfer haberlerinin ardından Emre Mor'un hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte, Emre Mor'un futbol kariyerine ilişkin bazı bilgiler.
EMRE MOR'UN SPOR KARİYERİ
24 Temmuz 1997 doğumlu olan Emre Mor, Türk millî futbolcudur ve La Liga ekiplerinden RC Celta de Vigo'da forma giymektedir.
Mor, futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başladı ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer oldu.
28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonunda 13 maça çıkan futbolcu, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatırken, cezalı olduğu ve millî takıma çağrıldığı zamanlar dışında bütün ikinci yarı maçlarına çıktı.
Emre, Danimarka'nın genç millî takımlarıyla ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol atmayı başardı. 2016 yılında Türkiye millî takımını tercih etti. Mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıktı. Mayıs 2016'da Fatih Terim tarafından Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrıldı. 29 Mayıs 2015'te Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı. 2 gün sonra ise turnuvaya giden kadroda olacağı açıklandı.
12 Haziran 2016'da Hırvatistan ile oynanan maçta 69. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı ve Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarında forma giymiş en genç futbolcusu oldu. 21 Haziran 2016'da oynanan Çek Cumhuriyeti maçında ise ilk 11 başlayan futbolcu, ilk golün asistini yaptı. 27 Mart 2017 tarihinde Moldova ile oynanan hazırlık maçında millî takımdaki ilk golünü kaydetmiştir.
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