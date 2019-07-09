Emre Mor, imza için İstanbul'da
Galatasaray, Celta Vigo forması giyen 21 yaşındaki milli oyuncu Emre Mor ile el sıkıştı.
Bugüne kadar mental sorunları nedeniyle transferine soğuk bakılan Emre Mor, İstanbul'a geldi ve Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Fatih Terim'in kiralanmasına onay verdiği Emre Mor, sarı kırmızılı ekiple anlaşmaya vardı.
Ay yıldızlı formayı da giyen Emre Mor, Celta Vigo’da beklenen performansı sergileyememişti.
Emre Mor'un satın alma opsiyonlu, kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutması ve sarı kırmızılı kulübün transferi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) kısa bir süre içerisinde bildirmesi bekleniyor.
Genç yıldızın İspanyol ekibiyle ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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