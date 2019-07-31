Emre Mor G.Saray için yola çıktı
Hürriyet'in pazartesi günü duyurduğu transfer imzaya kaldı.
Galatasaray’da Emre Mor transferi imzaya kaldı. Sarı kırmızılılar genç oyuncu ile aradaki tüm pürüzleri giderdi. Kesin anlaşma sağlanmasının ardından dün Celta Vigo’daki takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor, bugün ya da yarın İstanbul’a gelecek.
1 yıllığına kiralama konusunda el sıkışan Galatasaray şimdi Celta Vigo ile ‘satın alma bedeli’ hakkında görüşüyor. Sözleşmeye ‘satın alma opsiyonu’ koydurmak isteyen sarı kırmızılılar, rakam belirlendikten sonra transferi açıklayacak.
Bu arada transferin bittiğini duyuran isim, Emre’nin yetkili menajeri olduğunu iddia eden WBD şirketi CEO’su Erik Alonso oldu. Twitter’dan transferi açıklayan Alonso’ya Emre, “Bu adam kim?” diye yanıt verdi. Alonso bu kez, “Benim kim olduğumu anlayacaksın. Celta ile G.Saray arasındaki görüşmeleri ben yürüttüm” dedi.
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