Emre Mor: "En iyi Emre'yi izleteceğim"
Kayserispor - Galatasaray maçında kırmızı kart gören Emre Mor, taraftarlardan özür diledi. Beklentileri karşılamak için çok çalışacağını dile getiren genç futbolcu, daha iyi bir oyun sahaya koyacağının sözünü verdi.
Emre Mor, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Bireysel olarak sizlerin beklentisinin farkındayım. Galatasaray gibi bir kulüpteyseniz beklentiler her zaman en yüksektedir. Bu beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere gösterecek. Çok çalışıp en iyi Emre’yi sahada izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim. Dün akşam çıkarılacak ve kazanılacak birçok ders oldu. Takımımız karakterini son ana kadar korudu ve galibiyeti aldı. Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim."
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