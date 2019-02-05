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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
05.02.2019 - 23:17, Son Güncelleme:

"Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etti"

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"Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etti"

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres, disiplinsiz hareketlerinden dolayı takımdan ayrı çalışan Emre Mor'un kendini göstermesi için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Minambres, İspanyol gazetecilere yaptığı açıklamada, Emre Mor ve Andrew Hjulsager'in ara transfer döneminde başka kulüplerden teklif aldıklarını ancak kalmaya karar verdiklerini söyledi. Minambres, Emre ile ilgili yöneltilen soruya, "Transfer teklifi aldı ama Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etti. Sadece saha içinde değil saha dışında da kendini göstermeli. Onun hakkında çok konuşuyoruz, o takımdaki oyunculardan biri. Şu anda bizimle birlikte değil ama olacak. Kulübe geldiğinden bu yana yaptığımız gibi onun daha iyi duruma gelmesi için yardımcı olmaya çalışacağız." cevabını verdi.

Teknik direktör Miguel Cardoso'nun kararıyla disiplinsiz hareketlerinden dolayı 23 Ocak'ta takımdan uzaklaştırılan 21 yaşındaki Türk
futbolcu, halen takım arkadaşlarından ayrı antrenman yapıyor. Celta'nın tarihindeki en pahalı transfer olarak İspanya'ya gelen Emre, daha önceden iki kez benzer ceza almış ve en fazla 15 gün ayrı kaldıktan sonra takıma geri dönmüştü.

İspanyol basını, Celta Vigo ile 2022'nin haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Emre'nin gelecek 3 yıl için kulübe toplam maliyetinin yaklaşık 6 milyon avro olacağını belirtti. Galiçya bölgesinin gazeteleri, kulüp yöneticilerinin yaz döneminde Türk futbolcuyu göndermek istediğini, Emre'nin başka kulübe transfer olmaması halinde sözleşmesinin feshedilmesi seçeneğinin bile düşünüldüğünü iddia etti.

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