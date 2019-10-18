Emre Mor: "Burada oynamayı çok seviyorum"
Galatasaray'ın, Demir Grup Sivasspor karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetin ardından genç futbolcu Emre Mor, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Emre Mor şu ifadeleri kullandı:
“Üzerimde tabii ki bir baskı var ve bu beni motive ediyor. Ancak bunun dışında benim kendi motivasyonlarım da var. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum, ben de bunun karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum.
Galatasaray’da oynamak mükemmel bir his. Burada oynamayı çok seviyorum ve mutluyum. Hem fiziksel hem de mental olarak kendimi iyi hissediyorum.”
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