Emre Mor, Brezilyalı güzelle gündemde
İspanya La Liga ekibi Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un yeni gözdesi Angelica Perla oldu. 3 fotoğrafını beğendiği Brezilyalı modeli takibe alan Emre Mor'a karşılık gelmeyince bu kez takibi bıraktı.
Emre Mor'un futboldan çok özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Angelica Perla'yı önce instagramdan takibe aldı. Emre Mor daha sonra Perla'nın fotoğraflarını beğenmeye başladı.
Mor Brezilyalı Perla'nın 3 fotoğrafını beğendikten sonra karşılık alamadı. Bu kez de takipten çıktı.
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