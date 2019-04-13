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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.04.2019 - 23:51, Son Güncelleme:

Emre Mor, 129 gün sonra Celta'da ilk 11'de

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Emre Mor, 129 gün sonra Celta'da ilk 11'de

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, Atletico Madrid maçıyla 129 gün sonra takımında ilk 11'de sahaya çıktı.

La Liga'nın 32. haftasında oynanan Atletico Madrid-Celta Vigo maçında ilk 11'de şans bulan Emre Mor, son olarak 5 Aralık'ta Kral Kupası'nda Real Sociedad'a karşı başlangıç kadrosunda yer almıştı.

Celta'nın Atletico Madrid'e 2-0 yenildiği karşılaşmada 65 dakika oyunda kalan Emre, yerini Pione Sisto'ya bıraktı.
Celta'da disiplinsiz hareketlerinden dolayı 23 Ocak'ta uzaklaştırma cezası alan Emre, 27 Şubat'ta affedilerek takımla çalışmalara tekrar dahil olmuştu.

La Liga'da kalma mücadelesi veren Celta, bu sezon yaptığı 3. teknik direktör değişikliğiyle 3 Mart'ta Fran Escriba'yı takımın başına getirirken, İspanyol teknik adam Emre'yi kazanıp, takıma yardımcı olmasını sağlamak için büyük çaba sarf ediyor.

Escriba, son iki haftadır yedek oturttuğu Emre'ye bu kez ilk 11'de şans verdi. İspanyol teknik adamın bu tercihinde, takımın yıldız oyuncusu Iago Aspas'ın kart cezalısı olmasından dolayı kadroya girememesi de önemli rol oynadı.

Maç eksiği sahada belli olan Emre, diğer takım arkadaşları gibi vasatın üzerine çıkamadı. Emre, teknik direktör Escriba'nın takımda değişiklik yaptığı ilk futbolcu oldu.

La Liga'da bu sezon toplam 10 maçta Celta forması giyen 21 yaşındaki Emre'nin henüz golü yok.

Celta'nın kulüp tarihindeki en pahalı transfer olarak Temmuz 2017'de büyük umutlarla alınan Emre'nin Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Diğer yandan Celta'da iyi bir sezon geçiren bir diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise Atletico Madrid maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, 83 dakika oyunda kaldı.

La Liga'da 32 puanı bulunan Celta, ligde kalma mücadelesi veriyor.

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