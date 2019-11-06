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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.11.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Emre Kocadağ: "Beşiktaş, adının olduğu yerde kupanın sahibi olmak için..."

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Emre Kocadağ: "Beşiktaş, adının olduğu yerde kupanın sahibi olmak için..."

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili, "Beşiktaş, adının yer aldığı kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar." dedi.

Emre Kocadağ, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kupada TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor'la eşleştiklerini hatırlatan Kocadağ, "Türkiye Kupası önemli, bizim de önemsediğimiz bir organizasyon. Kupada eşleştiğimiz Anagold 24Erzincanspor güzide bir kulübümüz. Beşiktaş, adının yer aldığı kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar. Erzincan'a gitmekten keyif alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'in son 4 haftasında 10 puan aldıklarına dikkati çeken ve yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacaklarını dile getiren Kocadağ, "Braga maçı için takım Portekiz'e hareket etti. Avrupa'da başarı ülke puanı için çok önemli. Başarılı bir sonuçla dönmek istiyoruz. Ligde yakaladığımız 2 maçlık bir seri var. Milli takım arasından önce Denizlispor maçını da kazanıp, en üst sıralarda olmaya çalışacağız." diye konuştu. 

Emre Kocadağ: Beşiktaş, adının olduğu yerde kupanın sahibi olmak için...

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