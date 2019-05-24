Emre Kılınç'a çift taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldı!
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç'a çift taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldı.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, özel bir hastanedeki kontrollerinde kasık fıtığı tespit edilen Emre Kılınç'a, laparoskopik çift taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldığı aktarıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Melih Paksoy, operasyonun başarılı geçtiği, sporcunun en kısa sürede sahalara dönebileceğini belirtti.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle