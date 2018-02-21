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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerFutbol Haberleri Emre Güral: Osmanlıspor’a kesinlikle yenilmemeliyiz
Futbol Emre Güral: Osmanlıspor’a kesinlikle yenilmemeliyiz
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Futbol
dha
21.02.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Emre Güral: Osmanlıspor’a kesinlikle yenilmemeliyiz

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ANTALYASPOR’un golcü futbolcusu Emre Güral, "Önümüzdeki 7-8 maçlık periyot çok önemli. Osmanlıspor bizim altımızda olan bir takım. Kesinlikle yenilmememiz lazım" dedi.

Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına devam etti. Günü iki antrenmanla geçirecek kırmızı beyazlılar sabah salonda kuvvet çalıştı. Yardımcı antrenör Yıldırım Uran yönetiminde sahada kondisyon çalışması yapan Antalyasporlu futbolcuların antrenmanı, top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı nedeniyle Salih ile Zeki’nin yer almadığı antrenmanda Djourou fizyoterapist gözetiminde koştu. Ağrıları nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan Sakıb’ın yanı sıra hafif rahatsızlığı bulunan Deniz antrenmana katılmadı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, akşam basına kapalı gerçekleştirilecek antrenmanda futbolcularına taktik çalışması yaptıracak.

Antrenman sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emre Güral, takımının puan cetvelinde bulunduğu pozisyonu hak etmediğini belirtti. Teknik direktör Hamzaoğlu’nun göreve gelmesiyle takımın farklı bir ivme yakaladığını anlatan Emre, "Şu an çok kritik dönemdeyiz. Sarf ettiğimiz eforun, çalışmaların meyvelerini almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki 7-8 maçlık periyot çok önemli. Osmanlıspor ile karşılaşacağız. Bizim altımızda olan bir takım. Osmanlıspor’a kesinlikle yenilmememiz lazım. Hocalarımız maçın önemini her zaman aktarıyor. Çok iyi çalışıyoruz. Hamza hocanın gelmesiyle farklı bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirmeliyiz. İlerleyen haftalarda puan toplayıp yukarılara tırmanacağız" şeklinde konuştu.

Kadro şansı bulamadığı dönemde kendisini her zaman oynamaya hazır tutmaya çalıştığını aktaran Emre Güral, "Şans bulamadığım zamanlarda kendimi salsaydım, pes etseydim olmazdı. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalıştım. Alman alt yapısında yetiştim. Orada oynamadığın zaman, 20 maç olsa da 21’inci maçta şans geliyorsa hazır olmak gerekiyor. Takıma faydalı olup katkı sağlarsam ne mutlu bana. Daha fazla üzerine koymam lazım daha fazla yapmam gereken var" diye konuştu.

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